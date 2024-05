Na manhã desta segunda-feira (27), um grave acidente aconteceu na Rodovia Francisco Alves Negrão, a SP-258, envolvendo dois veículos e um caminhão.

A colisão entre uma Amarok, um Palio e um caminhão foi registrada próximo ao trevo de entrada da Taipinha. Infelizmente, a conhecida “rodovia da morte” deixou mais três vítimas fatais.

De acordo com informações, o Palio teria feito a travessia da pista quando foi atingido pela caminhonete e após bateu no caminhão. Três vítimas faleceram com a tragédia.

Equipes de resgate da CCR SPVias, SAMU, Bombeiros e Polícia Rodoviária se mobilizaram para atendimento da ocorrência.

Veja no link: https://youtube.com/shorts/j1_OhV3ABtM?feature=share

Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos da senhora Edilma, da empresa TL Suprimentos. Ela, seu pai Edgar e sua mãe Nair foram as vítimas do acidente ocorrido nesta segunda-feira (27) na Rodovia SP-258, próximo ao trevo de acesso à Taipinha, em Itapeva.

Que os três descansem em paz. Força à todos neste momento de dor.

(Atualizado à 18h33 de 27/05/2024)