Paulinho Saponga será o novo secretário municipal de Meio Ambiente

Nesta quarta-feira, dia 4 de dezembro, a prefeita eleita Coronel Adriana Duch anunciou em suas redes sociais quem será o seu secretário de Meio Ambiente: Paulinho Saponga.

Paulo Eloriaga, mais conhecido como Paulinho Saponga, tem 31 anos, é formado em gestão ambiental, técnico em mineração e um dos mais influentes defensores do meio ambiente em Itapeva e região. Com vasta experiência em projetos de educação e preservação ambiental, é gestor do Instituto Planeta Terra e responsável pela criação de ações que promovem a conscientização ecológica em escolas e comunidades locais. Além disso, foi palestrante no GreenMeeting 2024, o maior evento ambiental das Américas, onde destacou as iniciativas de preservação e sustentabilidade desenvolvidas em Itapeva. Paulinho é conhecido por seu trabalho incansável em prol da proteção ambiental e pela defesa de políticas públicas que promovam o desenvolvimento sustentável.

Boa sorte!