Bom de Nota, Bom de Dança encerra atividades em Itapeva com espetáculo emocionante

A Associação Pró-Esporte e Cultura (APEC) realiza, no dia 5 de dezembro de 2024, às 19h, no Auditório da E.M. Profª Thereza Silveira Mello, em Itapeva (SP), o espetáculo de encerramento do projeto “Bom de Nota, Bom de Dança”. Com o tema “Nos Trilhos do Tempo”, o evento promete emocionar o público com uma narrativa que mistura magia, reflexão e celebração cultural.

O projeto ofereceu, ao longo de 12 meses, aulas gratuitas de balé para crianças e adolescentes matriculados na rede pública de ensino de Itapeva. Além das aulas, os alunos também receberam lanches e todo o material necessário para a prática, como uniformes e acessórios. Este espetáculo final é uma oportunidade de compartilhar com a comunidade tudo o que esses jovens aprenderam durante o ano, destacando o impacto transformador da dança em suas vidas.

*O Espetáculo*

A apresentação conta a história de um jovem que, tomado por incertezas sobre o futuro, decide sair para caminhar. Durante seu percurso, ele encontra uma estação de trem aparentemente parada no tempo. Movido pela curiosidade, ele entra no único vagão de uma antiga Maria Fumaça. O que parecia ser apenas uma jornada comum logo se transforma em uma experiência mágica e transformadora, repleta de histórias e lições que conectam passado, presente e futuro.

O evento é gratuito e aberto ao público, sendo um convite para que famílias e a comunidade de Itapeva celebrem juntos o talento e a dedicação das crianças e adolescentes participantes. O projeto, realizado com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura, reforça o compromisso com o desenvolvimento cultural e social, utilizando a arte como ferramenta de inclusão e aprendizado.

*Serviço*

Espetáculo “Nos Trilhos do Tempo” – Encerramento do Projeto Bom de Nota, Bom de Dança

📅 Data: 5 de dezembro de 2024

🕖 Horário: 19h

📍 Local: Auditório da E.M. Profª Thereza Silveira Mello

Rua Josino Brizola Santos, 123, Vila São Miguel, Itapeva/SP

🎟️ Entrada gratuita