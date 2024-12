Canil da GCM de Itapeva se apresenta na Escola Rubens Fernando

Na quarta-feira (04), aconteceu a apresentação do Canil da GCM na Escola Rubens Fernando de Almeida, no Jardim Maringá. Além de passar importantes dicas de segurança, é uma demonstração dos trabalhos desenvolvidos pelos cães da GCM.

A apresentação contou com o apoio da equipe dos agentes da ROMU da GCM e também participaram algumas autoridades municipais. “Os participantes ficaram encantados com a linda apresentação das equipes. É importante a população ter conhecimento dos trabalhos desenvolvidos pela Guarda Municipal, tanto na prevenção, bem como no combate a criminalidade em nosso município”, destacou a GCM de Itapeva, em publicação no Facebook Oficial: https://www.facebook.com/gcmitapeva