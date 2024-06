Um evento especial e emocionante: o encerramento da Oficina de Teatro Infantil e Juvenil. Foi uma noite repleta de talento, criatividade e entusiasmo, onde nossas jovens estrelas brilharam intensamente no palco.

Sob a orientação cuidadosa e inspiradora dos dedicados instrutores, as crianças e os adolescentes apresentaram peças que encantaram e emocionaram o público. Cada apresentação foi uma demonstração vibrante de dedicação, esforço e amor pela arte do teatro. As performances, cheias de energia e emoção, transportaram a plateia para mundos de fantasia e realidade, tocando corações e provocando sorrisos.