No início da tarde desta terça-feira (25), um acidente envolvendo carro e moto deixou um adolescente ferido.

O fato foi registrado na Rua Prof. Rivadávia Marques Junior, no Centro de Itapeva. De acordo com as autoridades que atenderam a ocorrência, o adolescente se feriu após a moto onde estava como garupa cair na rua.

O jovem reclamou de fortes dores no braço e teve o membro imobilizado pelo Corpo de Bombeiro, que encaminhou a vítima até o Pronto Socorro para realizar exames.

A Polícia Militar compareceu ao local e registrou a ocorrência, tomando as medidas administrativas cabíveis ao caso.