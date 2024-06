O município de Itaberá celebra mais uma conquista no cenário contábil e fiscal. Pelo segundo ano consecutivo, Itaberá alcançou a nota máxima no Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal (Ranking Siconfi), posicionando-se em 67º lugar entre os 5.570 municípios brasileiros.

O Ranking Siconfi é uma iniciativa da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) que avalia a qualidade da informação contábil e fiscal enviada pelos entes federativos (União, estados e municípios) por meio do Siconfi (Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro). Seu objetivo é garantir a consistência e a confiabilidade dos relatórios e demonstrativos enviados ao Tesouro Nacional.

-Como funciona o Ranking?

O ranking é calculado com base na mesma data de corte do Balanço do Setor Público Nacional (BSPN).

– Os critérios de avaliação incluem a qualidade das informações contábeis e fiscais.

– Estados, capitais e municípios são classificados de acordo com sua pontuação.

– A publicação anual contribui para a melhoria contínua dos dados enviados pelos entes federativos.

Parabéns a Itaberá por essa conquista!