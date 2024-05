O município de Buri iniciou na segunda-feira (27) a Campanha de Vacinação contra a Poliomielite voltada a crianças com idades entre 1 e 5 anos. A imunização acontece em todas as Unidades de Saúde, das 8h às 17h e segue até o dia 14 de junho.

A vacina é recomendada pelo Plano Nacional de Imunização, que prevê diminuir o risco de reintrodução da Poliomielite no país e principalmente, assegurar que as crianças recebam todas as doses.

Os pais devem apresentar o cartão SUS e a caderneta de vacinação ao levar os filhos para vacinar.