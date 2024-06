No último dia 18 de junho, o secretário de saúde de Nova Campina, Matheus Sabino esteve em São Paulo, onde participou da Caravana promovida pelo Ministério da Saúde para discutir o Piso Nacional da Enfermagem e seus repasses.

O evento contou com a presença do Coordenador Geral de Políticas Remuneratórias do Trabalho na Saúde do Ministério da Saúde, Fabio Maia, gestores municipais e estaduais, além de entidades representativas dos trabalhadores.

A Caravana do Piso da Enfermagem ocorre desde fevereiro de 2024 para apoiar a implementação do Piso em todo o país, acolhendo demandas e esclarecendo dúvidas de profissionais responsáveis pelo preenchimento do sistema InvestSUS, além de qualificar os responsáveis pela informação inserida no sistema e sanar dúvidas sobre o repasse da Assistência Complementar Financeira da União para efetivar os pagamentos do Piso Nacional da Enfermagem.

Segundo o secretário, a atual gestão reafirma seu compromisso em garantir a implementação integral do Piso da Enfermagem. Desde o ano passado, auxiliares e técnicos de enfermagem têm recebido regularmente a complementação mensal estabelecida, demonstrando nosso empenho contínuo em valorizar esses profissionais essenciais.