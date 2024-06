O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP) realizou um evento na Câmara Municipal de Itapeva na última quinta-feira (20), para os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem da região. Na oportunidade, também se tratou da criação de um Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem (NAPE) na cidade, já que o posto mais próximo para o atendimento aos profissionais da enfermagem fica e Itapetininga.

O encontro, realizado no plenário do Palácio Vereador Euclides Modenezi, foi intitulado “Coren-SP com você de Itapeva e Região”. Ao longo de cinco horas, aconteceram três palestras. A primeira recebeu o Dr. Luciano Robson, que é enfermeiro, técnico e auxiliar de Enfermagem e diretor-conselheiro do Coren-SP. Ele comentou sobre a importância do evento.

“Trazer o Coren-SP para perto do profissional é um dos objetivos da gestão. O profissional carece dessa aproximação com o Conselho. Muito se fala de um conselho punitivo, ausente, e nós viemos desmistificar esse conhecimento errôneo que o profissional tem do próprio Conselho, para que ele entenda que o Conselho é parceiro do profissional, está ao seu lado, principalmente nos momentos mais difíceis”.

Depois de um intervalo para coffee-break, a programação seguiu com palestras de Washington Miranda Cruz, enfermeiro do SAMU há 20 anos e responsável pela criação do NEP SAMU Santos; e de Dyanna Cardoso, enfermeira com especialização em oncologia e com formação em coaching integral em sistêmico.

Núcleo do Coren-SP em Itapeva

Luciano Robson também falou sobre a intenção de abrir um NAP em Itapeva. “Hoje tem Itapetininga, nossa subseção na região. O profissional de enfermagem de Itapeva precisa se deslocar, ida e volta, mais de 200km para regularizar qualquer pendência com o Coren. A gestão está finalizando tratativas com o Poupatempo do Estado de São Paulo para trazer um posto de atendimento do Coren-SP para dentro do Poupatempo de Itapeva. Estão entre as prioridades até o mês de agosto. A gente espera que possa anunciar em breve”.

O vereador Ronaldo Coquinho (PL), que é técnico de enfermagem e auxiliou na organização do evento, também repercutiu a importância da instalação de um NAP no Município. “Sabemos que Itapeva é um polo regional e não temos uma subseção do Coren. O que seria essa subseção? Um local onde os profissionais que terminam o curso de enfermagem possam fazer sua inscrição, a sua carteirinha, que o habilita a trabalhar como profissional da enfermagem”.

Ele também comentou sobre a importância do encontro desta quinta. “Sabemos que Itapeva é uma potência, temos curso técnico de enfermagem; temos faculdade que forma profissionais da enfermagem; temos a Santa Casa, que é regional; temos o atendimento básico. Com isso, precisamos qualificar essa educação permanente aos profissionais para melhorar o atendimento e a assistência do paciente de Itapeva e região”, concluiu o vereador.

(Por Vitor Aguiar / Assessoria de Imprensa da Câmara de Itapeva)