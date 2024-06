Acontecerá no dia 03 de julho, às 8 horas, no Centro Educacional Paulo Freire, 1º Encontro Municipal de Conscientização e Combate à Violência Contra as Mulheres, em Capão Bonito.

Haverá a participação especial das palestrantes:

– A advogada drª. Rosana Nito;

– A mentora Carolina Sousa;

– A coordenadora do CREAS – Profª. Heneida Souza;

– E a diretora de Assistência Social de Ribeirão Grande – Priscila B. Morais.

Todos unidos em Capão Bonito para dizer NÃO à violência contra as mulheres!

Inscrições no link: https://forms.gle/bdxiu24p6w3FJodu9