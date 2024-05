O assunto desta terça-feira (14) na pequena Buri, conhecida como “Capital da Amizade” na região Sudoeste do Estado de São Paulo, é um só: quem será o morador da cidade de pouco mais de 20 mil habitantes que ganhou R$ 1 milhão da Nota Fiscal Paulista? A única informação até agora é que é um homem do bairro Capelinha que colocou o CPF nas notas fiscais nas compras feitas em janeiro deste ano e agora foi premiado no 186º sorteio do programa da Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo. Outra dica importante: o buriense concorreu com apenas 6 bilhetes registrados no portal da Sefaz-SP.

Além dele, a Nota Fiscal Paulista também premiou cinco entidades do Estado que estão cadastradas no programa. Neste mês quem leva os R$ 100 mil são a Manaem (Obras Sociais e Educacionais Jardim Tancredo Neves), de Indaiatuba; a Apae, de São Caetano do Sul; a Avistar, de Piracicaba; o Lar Anália Franco; de Jundiai e a Casa do Pequeno Cidadão Nossa Senhora Aparecida, da Capital.

Já os outros quatro maiores prêmios, no valor de R$ 500 mil, serão entregues para consumidores de Sumaré e três de São Paulo (Vila Campestre, Jardim Monte Kemel e Consolação).

As instituições filantrópicas concorreram ainda a outros 50 prêmios de R$ 10 mil. Outras pessoas físicas e condomínios foram sorteados com 10 prêmios de R$ 100 mil, 15 de R$ 50 mil, 20 de R$ 10 mil, 50 de R$ 5 mil e 500 prêmios de R$ 1 mil.

No total foram sorteados 655 prêmios que somam R$ 6,7 milhões. Consumidores de todo o país podem participar do programa, basta indicar seu CPF nos documentos fiscais emitidos por comércios paulistas participantes da Nota Fiscal Paulista. Para concorrer aos sorteios e ter acesso aos créditos é só se cadastrar no programa, saiba como.

Resultado:

O resultado está disponível no site da Sefaz-SP. Para verificar, basta acessar o sistema com o CPF e senha cadastrada e clicar na aba Sorteios > Visualizar Sorteios > Sorteio nº 186.

(Via portal.fazenda.sp.gov.br)