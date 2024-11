Associação Código de Honra realizou o 3º Festival Regional da A.F.C.A. 2024

Nos dias 16 e 17 de novembro de 2024, ocorreu o 3º Festival Regional da A.F.C.A. 2024, realizado no Teatro de Bolso Terezinha Silva, em Itapeva (SP).

Promovido pela Associação de Formação Cultural Artístico – Código de Honra, entidade que há décadas transforma vidas e realiza sonhos na cidade, dando oportunidade e revelando talentos.

Os eventos da A.F.C.A. destaca a força da dança como ferramenta de inclusão e desenvolvimento.

A associação oferece aulas gratuitas em diversas modalidades, permitindo que os alunos participem de acordo com sua disponibilidade, ampliando sua bagagem técnica. Em 2024, mais de 178 alunos foram atendidos, reafirmando o compromisso da A.F.C.A. com a democratização do acesso à arte e à cultura.

O festival contou com quatro sessões, duas no sábado e duas no domingo, reunindo um público de mais de 580 pessoas.

As apresentações abrangeram modalidades como Ballet, Ginástica Rítmica, Danças Urbanas, Street Dance, Contemporâneo, K-Pop, Dança do Ventre, Break e Dance Hall.

Grupos convidados de Itapeva, Itaberá e Taquarivaí.

A A.F.C.A. – Código de Honra agradece a todos os professores que se dedicaram e apresentaram, com excelência, suas coreografias junto aos alunos.

Professores: Gerson Alves, Thays Caroline, Davi Alves, Eriane Mendes, Maria Inês, Sheila Moreira, Sandra Lemes, Kelvin Preste e a Diretora Geral Angela Rodrigues.