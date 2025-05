Prefeitura de Capão Bonito emite nota oficial sobre caso de paciente que viralizou nas redes sociais

Em virtude de notícias circulando em grupos de rede sociais a respeito de procedimentos que não conduzirem com a política de trabalho da Santa Casa e nem da Secretaria de Saúde esclarecemos:

A Santa Casa de Capão Bonito, esclarece que só transfere paciente para outros hospitais, mediante autorização e determinação do CROSS (Central de Regulação de Vagas do Estado de São Paulo), que é o órgão do governo que administra as todas as vagas e autoriza as transferências entre os hospitais, sem essa autorização, nenhum paciente é recebido em outro hospital do Estado.

No caso da paciente citada neste post, ela foi transferida mediante autorização do CROSS! Afim de comprovar o que estamos falando, anexamos abaixo a comprovação da autorização da vaga da paciente, portanto, É MENTIRA que simplesmente enviamos pacientes para outros hospitais sem nenhum respaldo legal! Ou seja, não enviamos pacientes para outros hospitais simplesmente para se livrar dele, isso é mentira e é crime!

A paciente foi transferida para um Hospital Regional de Itapetininga, com concordância da equipe médica do Hospital em questão, ao qual passou a ter a responsabilidade legal de executar os serviços assumidos, e não simplesmente jogar a culpa para outro hospital que não tem essa responsabilidade.

Lamentamos a situação, e informamos ainda que a ficha de transferência está anexada no prontuário da paciente e a disposição de quem é de direito.

Por fim, a Santa Casa se coloca a disposição para qualquer dúvida ou assistência a paciente, jamais haverá negação nesse sentido, porém, mentiras e informações que denigrem a imagem da Santa Casa e que só trazem o caos, NÃO serão toleradas, pois serão tomadas as medidas legais perante as informações infundadas postadas aqui.

“Na imagem o nome do médico regulador foi omitido para que a lei de LGPD seja cumprida e não haja exposição de nomes não inerente ao caso.