Nova ambulância é entregue à base descentralizada do SAMU em Nova Campina

Na tarde desta segunda-feira, 28 de abril, a Prefeitura de Nova Campina realizou a entrega oficial de uma nova ambulância 0 km para a equipe da base descentralizada do SAMU. A solenidade ocorreu com a presença de autoridades municipais e da equipe de saúde que atuará com o novo veículo.

Durante o evento, a Secretaria Municipal de Saúde reuniu motoristas e socorristas para celebrar a chegada do reforço à frota. A nova ambulância foi destinada ao município pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em cerimônia realizada no dia 14 de março, em Sorocaba. Segundo o secretário de Saúde, Matheus, o veículo passou por todos os trâmites legais — como documentação, emplacamento e contratação de seguro — antes de ser efetivamente entregue ao SAMU para uso nos atendimentos de urgência e emergência.

Participaram da entrega o prefeito Júnior; o secretário de Governo, Felipe; o secretário de Saúde, Matheus; o chefe de gabinete, Jonathan; a enfermeira responsável técnica do SAMU, Sandra; além de outros membros da Secretaria Municipal de Saúde.

A partir de agora, a nova ambulância será utilizada no atendimento à população, enquanto o veículo anterior passará por manutenção e será mantido como reserva, garantindo a continuidade dos serviços mesmo em situações de imprevistos.

De acordo com o prefeito Junior, a chegada de um veículo 0 km representa um avanço importante na qualidade dos serviços prestados à população. “Ter uma ambulância nova significa mais segurança, eficiência e agilidade nos atendimentos. Isso faz toda a diferença em momentos em que cada segundo conta”, destacou.

A nova aquisição reforça o compromisso da gestão municipal com a saúde pública e com o atendimento de excelência aos munícipes de Nova Campina.

