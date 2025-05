Distrito de Itaoca comemora 30 anos com grande festa

No sábado, dia 3 de maio, o Distrito de Itaoca celebrou seu 30º aniversário com uma grande festa promovida pela Prefeitura de Nova Campina. O evento contou com uma programação especial para toda a população, especialmente para as crianças, que puderam aproveitar os brinquedos infláveis, pipoca, algodão doce e um enorme bolo comemorativo.

Durante o dia, também foi realizado um mutirão de acompanhamento nutricional do Programa Bolsa Família, organizado pela Secretaria Municipal de Saúde. No palco, a animação ficou por conta do show de Seu Zico e Zenilton, além da dupla Willian e Vinicius, que animaram o público até o encerramento do evento.

Estiveram presentes na celebração o prefeito Junior, a vice-prefeita Cleuza Cavalheiro, a presidente da Câmara Municipal Rosemari, os vereadores Toninho Cavalheiro, Sandro, Célio e Jozilaine, além de secretários municipais que acompanharam toda a programação.

Um dos momentos mais marcantes da festa foi a entrega de dois importantes veículos para atender o Distrito de Itaoca: um ônibus escolar 0km, com capacidade para 29 passageiros sentados e equipado com dispositivos de acessibilidade, e uma ambulância, que irá reforçar o atendimento na saúde.

Durante seu discurso, o prefeito Junior parabenizou o distrito e reforçou o compromisso da gestão com a valorização das comunidades do município: “É uma grande alegria estarmos aqui hoje celebrando os 30 anos do nosso querido Distrito de Itaoca. Essa festa, que há anos não era realizada, volta a fazer parte do nosso calendário e, a partir de agora, será comemorada todos os anos.

Esse é um momento de união, alegria e reconhecimento por tudo que essa comunidade representa. A entrega do novo ônibus escolar e da ambulância é mais uma prova do nosso compromisso com a população — quem ganha com isso é o povo. Vamos continuar trabalhando para que Itaoca e todo o nosso município sigam avançando”, disse.

(Via Assessoria de Imprensa de Nova Campina)