Na quarta-feira (20), por volta das 16h, Policiais da GCM em apoio a outra viatura, na área Central da cidade, foram solicitados pelo funcionário de uma loja de informática, relatando que uma mulher teria acabado de furtar a loja e que o dono da loja estava segurando ela no quarteirão de baixo. Feito contato com o proprietário, o mesmo informou que a soltou, pois a autora estava gritando muito e que saiu sentido terminal rodoviário.

Em seguida, mostrou as imagens dela e prontamente foi reconhecida pela equipe. Em posse das informações, a equipe seguiu sentido ao destino indicado e foram informados por um disk moto que o seu colega teria acabado de sair em uma corrida com uma mulher de características semelhantes, seguindo sentido Raia.

A mulher foi então, mas já sem os objetos, somente com um ovo de Páscoa, sendo que a mesma informou que subtraiu de uma loja que vende chocolates no centro.

Indagada sobre os demais objetos, ela afirmou ter passado na biqueira os relógios, caixinhas de som e lâmpada, porém não mencionou onde. Diante dos fatos, foi dado a voz de prisão, feito contato com as vítimas e conduzidas as partes ao Plantão Policial, onde o delegado plantonista deliberou por ratificar a prisão do autor em flagrante delito (Art. 33), ficando à disposição da Justiça.