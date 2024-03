Comerciantes situados nas áreas mais baixas de Itapeva estão apreensivos com a chuva que está para chegar no município nas próximas horas.

Há poucos instantes nossa equipe flagrou comerciantes e funcionários se preparando para mais um dia de possíveis alagamentos entre a Prefeitura e o Mercado do Produtor.

Na terça-feira (19), a chuva que atingiu a cidade no final da tarde provocou diversos danos e vários vídeos foram divulgados mostrando alagamentos, que invadiram comercio e até mesmo carregaram produtos expostos nas frentes de algumas lojas.

Prevendo mais um dia de caos, caso a chuva que está prevista venha a atingir a cidade, desta vez os funcionários e comerciantes já estavam recolhendo os matérias em exposição nas calçadas, fechando as portas e colocando as comportas de aços na tentativa de minimizar os estragos que ocorrem quando chove forte em Itapeva.