De acordo com o que foi anunciando pelo prefeito de Itapeva, Mario Tassinari e pelo Sincomécio-Fecomércio/SP Regional de Itapeva, a cidade poderá receber uma unidade do SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial.

O chefe do Executivo informou que esteve em São Paulo na última semana e pôde se encontrar com representantes do SENAC na capital, entre eles o diretor regional Francisco Salgado, o qual sinalizou que Itapeva será contemplada com uma unidade do SENAC, em uma área de aproximadamente 7.000 metros quadrados que o município irá disponibilizar. A estimativa de orçamento é de R$ 40 milhões e um prazo de até três anos, entre aprovação e construção da unidade.

O SENAC é o principal agente de educação profissional voltado para o Comércio de Bens, Serviços e Turismo do País. Se, de fato for instalado em Itapeva, poderá contemplar 2.000 estudantes de ensino médio com cursos técnicos.

Além do prefeito e sua equipe, estiveram presentes na visita à capital, o presidente do Sincomércio – Fecomércio/SP Regional Itapeva, Roberto Carlos Soares de Barros e a gerente administrativa do Sincomércio, Alice Ramos de Barros.