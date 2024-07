Um evento que já é tradicional em Itapeva e que neste ano comemora 15 anos de realização é a Cavalgada do Jaó.

A cavalgada acontece neste domingo (07), e vai contar com cavaleiros de diversos bairros de Itapeva e de cidades vizinhas. Programada para começar às 9h da manhã, a cavalgada estará se concentrando junto do campo do Santana (campo do Itapeva Clube), de onde sairá com destino ao Bairro do Jaó.

Já no bairro haverá show ao vivo com a Banda 3 Canto a partir do meio dia e o almoço servido no local será “vaca atolada”.

De acordo com o organizador do evento, Maurício Arruda, a expectativa é grande para a cavalgada que promete ter centenas de cavaleiros, Maurício convida ainda a população itapevense a estar prestigiando o evento. “Queria convidar a todos a estarem conosco nesta cavalgada, não tem cavalo, não tem problema, vai de carro, moto, é um momento ímpar, onde quero deixar aqui meus agradecimentos aos nossos patrocinadores que também contribuíram grandemente para a realização da 15ª Cavalgada do Jaó”.