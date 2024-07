Na tarde de quinta-feira (11), por volta das 15h40, Equipes da Guarda Civil Municipal de Itapeva realizavam Policiamento Preventivo na Vila Vitória, quando se depararam com um indivíduo conduzindo uma motocicleta sem capacete, sendo de pronto abordado pelos Policiais da GCM que constataram se tratar de um adolescente de 17 anos, portanto, sem habilitação e ao verificarem a motocicleta, viram que estava com a numeração do chassi suprimida, não possuía documentação e nem mesmo placa identificadora. O responsável pelo adolescente foi comunicado sobre o ocorrido e a ocorrência seguiu pra o Plantão Policial, onde a autoridade de Polícia Judiciária tomou conhecimento dos fatos e determinou o registro da ocorrência, apreendendo a motocicleta. O adolescente foi liberado ao seu responsável legal.