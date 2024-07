O Ministério Público Federal divulgou através de seu site que está contratando um assessor jurídico de procurador da República (cargo comissionado, de livre nomeação e exoneração) para atuação em Itapeva (SP).

De acordo com as informações divulgadas, os candidatos devem ter graduação em Direito, atender aos demais requisitos legais (notadamente, art. 5º da Lei 8.112/90, Lei 13.316/2016 e Portaria PGR nº 32/2019) e, preferencialmente, ter experiência profissional.

A remuneração bruta é de R$ 10.355,92, mais auxílio-alimentação de R$ 1.393,11. A jornada é de sete horas, com possibilidade de home office parcial. O exercício do cargo gera impedimento para o exercício concomitante da advocacia. O processo seletivo contará com as seguintes fases eliminatórias: seleção de currículos, avaliação simplificada e entrevista. Não haverá divulgação de gabarito, resultados ou classificação. Apenas serão contatados individualmente os selecionados para as fases seguintes.

Os currículos devem ser encaminhados até 31/07/2024 para o e-mail: [email protected]

Maiores informações pelos telefones (15) 3526-9800, (15) 99133-7224 e (15) 99119-2281.