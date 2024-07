Um homem armado invadiu a Sorveteria Gygabon, na Vila Aparecida, na noite deste sábado (13), por volta das 20h.

Pelas imagens da câmera de segurança, é possível ver o bandido apontando a arma para uma das funcionárias do local e se dirigindo ao caixa, de onde subtraiu cerca de R$ 300. Mesmo com o grande susto, as duas funcionárias não se machucaram e passam bem.

ASSISTA O VÍDEO.

A Polícia Militar prontamente se dirigiu à sorveteria e logrou êxito em localizar o indivíduo nas redondezas do bairro, sendo o mesmo encaminhado ao Plantão Policial, permanecendo à disposição da Justiça.