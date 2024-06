45 anos após o lançamento do primeiro McDonald’s no Brasil, a franquia chega a Itapeva e o sonho de muitos Itapevenses está mais perto do que se imaginava. Por muitas vezes surgiu o boato de que o MC chegaria até nós, mas a expectativa foi frustrada. Desta vez, se tornou realidade. Em poucos dias, dentro das próximas semanas, a primeira unidade do McDonald’s aqui será inaugurada, gerando de imediato 60 empregos diretos.

De acordo com Ricardo Guedes do Lago, Vice-Presidente de Operações da Arcos Dorados Brasil, mais de 1.100 unidades estão espalhadas pelo Brasil através da companhia. Confira a entrevista:

In – QUEM SÃO OS RESPONSÁVEIS PELO EMPREENDIMENTO?

Ricardo – O McDonald’s em Itapeva é operado pela Arcos Dorados, a maior franquia independente do McDonald’s do mundo e a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe. No Brasil, a companhia conta com mais de 1.100 restaurantes e emprega mais de 60 mil funcionários.

In – COMO E QUANDO SURGIU A IDEIA DE INSTALAR UMA UNIDADE DO MCDONALD’S EM ITAPEVA?

Ricardo – O McDonald’s não para de crescer e a cada nova unidade, buscamos estar cada vez mais próximos dos nossos clientes. Itapeva ainda não tinha um McDonald’s para chamar de seu e durante os estudos de mercado para o processo de expansão da rede, identificamos o desejo e a demanda dos moradores da região por um dos nossos restaurantes. Com isso, viabilizamos a chegada do primeiro McDonald’s a Itapeva.

In – VIMOS QUE ALGUMAS EMPRESAS LOCAIS FORAM CONTRATADAS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO. COMO FOI ESSA SELEÇÃO E TRABALHO REALIZADO POR PROFISSIONAIS ITAPEVENSES?

Ricardo – Quando um McDonald’s chega a uma cidade, ele movimenta a economia como um todo, desde a seleção do local, passando pela construção e a geração de novos postos de trabalho na rede. Para a construção buscamos fornecedores que atendam aos rígidos padrões de qualidade e excelência da rede. E uma vez inaugurada, a unidade também gera novos postos de trabalho formal, impulsionando, em sua maioria, oportunidades de primeiro emprego para os jovens da região. Em Itapeva, serão 60 novos postos de trabalho.

In – QUAL A PREVISÃO PARA INAUGURAÇÃO?

Ricardo – A unidade será inaugurada nas próximas semanas.

In – TER UMA UNIDADE DO MCDONALD’S NA CIDADE É UM SONHO ANTIGO DA POPULAÇÃO, QUE SE DESLOCA PARA OUTROS MUNICÍPIOS BUSCANDO O FAMOSO LANCHE. QUAL O SENTIMENTO DOS RESPONSÁVEIS EM PODER PROPORCIONAR ESSA EXPERIÊNCIA AOS CIDADÃOS ITAPEVENSES?

Ricardo – A abertura de um novo restaurante é sempre uma grande alegria para toda a companhia, que está sempre atenta às oportunidades para fortalecer a conexão com os clientes. Nos enche de orgulho chegar na cidade com o que há de mais moderno da nossa rede em uma experiência customizada, com diversidade de canais de atendimento e uma equipe treinada para proporcionar a melhor experiência para os clientes. Convidamos a todos a viverem essa experiência com o McDonald’s.