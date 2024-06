O Fundo Social de Solidariedade de Itapeva iniciou na última semana, a Campanha do Agasalho 2024, com foco especial na doação de cobertores novos ou em bom estado de conservação e também peças de meias, luvas, gorros e cachecóis.

Em Itapeva, as doações podem ser encaminhadas diretamente no Fundo Social. Para realizar a doação basta entrar em contato no telefone: (15) 99828-4960 ou comparecer à Rua Sinhô de Camargo, n° 384, no Centro.