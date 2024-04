Série de reportagens: Pré-candidatos a Prefeito em Itapeva

O Jornal Ita News está publicando uma série de reportagens com os pré-candidatos ao cargo de Prefeito (a) em Itapeva. São nomes apontados como possíveis candidatos na corrida eleitoral de 2024, os quais deverão correr atrás da confiança do povo para conquistar seu voto. Nossa equipe de redação enviou perguntas aos nomes que surgiram para disputar o maior cargo do município. Confira a entrevista com Lucinha Schreiner.

Lucinha Schreiner é casada com Eduardo Schreiner, um empresário do setor agrícola com destaque na cultura da soja. O casal tem dois filhos, Nelson Schreiner e Tallyta Schreiner, que atualmente estão envolvidos nos negócios da família. “Considero-me uma pessoa de fé inabalável, cujo maior tesouro é minha família e a união que compartilhamos. Profissionalmente, sinto-me no caminho certo, pois dedico-me inteiramente a atender às necessidades de pessoas em situação de vulnerabilidade”, disse.

Lucinha é um dos nomes apontados como pré-candidata a prefeita em Itapeva e diz que se sente pronta para estar à frente do maior cargo do município: “Sinto-me plenamente preparada para assumir o desafio de liderar Itapeva. Com uma sólida experiência profissional de mais de vinte anos dedicados à comunidade itapevense, acumulei conhecimentos essenciais em diversos setores”, declarou.

Sua trajetória inclui longa carreira na Educação eAssistência Social, além de profunda compreensão do funcionamento do poder executivo municipal. “Eu também tive o privilégio de prestar serviços na área judicial, atuando como assistente social na Justiça Federal e como diretora em órgãos como a Diretoria Regional de Desenvolvimento Social, onde gerenciei ações em 17 municípios. Além disso, meu currículo na galeria de Secretários Municipais é um testemunho do meu compromisso com o serviço público, uma vez que atualmente ocupo esse cargo. Estou pronta para aplicar todo esse conhecimento e experiência em prol do progresso e bem-estar de nossa cidade”, reforçou.

Com a proximidade do ano eleitoral, observamos o surgimento de diversos pré-candidatos que já manifestaram seus interesses. “É fundamental que todo o processo ocorra de maneira democrática e transparente, com foco em atender às demandas públicas, gerais e comunitárias que refletem os anseios da população de Itapeva. É importante que todos os candidatos estejam comprometidos em ouvir e representar verdadeiramente os interesses dos cidadãos, colocando as necessidades da comunidade em primeiro plano. Que o debate político seja pautado pelo respeito, pela ética e pela busca pelo bem comum, visando sempre o progresso e a prosperidade de nossa cidade”, disse Lucinha.

De acordo com a atual secretária de Desenvolvimento Social da cidade, suas prioridades e compromissos como pré-candidata são fundamentadas em valores essenciais, que buscam promover uma melhoria significativa na qualidade de vida de todos os itapevenses. “Defendo a importância da família como base da sociedade, o desenvolvimento econômico por meio da geração de empregos e renda, a oferta de habitação digna, a preservação do meio ambiente e a participação ativa da sociedade na política local”, destacou.

Lucinha acredita que o desenvolvimento pleno de Itapeva só será alcançado se investir tanto na cidade quanto no campo. “Precisamos proporcionarcondições para que as famílias possam criar, educar e ver seus filhos prosperarem em nossa terra. É essencial que as próximas gerações tenham oportunidades aqui em Itapeva, evitando a migração em busca de uma vida melhor em outras cidades. O desejo da população de Itapeva é claro: um município próspero, inclusivo e capaz de atender às necessidades de todos os seus habitantes. Este é o compromisso que assumo como pré-candidata e que norteará minha atuação em prol do desenvolvimento e progresso de nossa cidade“, disse.

Para Lucinha, Itapeva é uma cidade rica em qualidades, desde sua cultura vibrante até suas deslumbrantes belezas naturais. “Possuímos um setor agrícola robusto e próspero, além de um comércio dinâmico que atende às diversas necessidades de nossos cidadãos. É fundamental que reconheçamos e valorizemos tudo o que nossa cidade tem a oferecer. Devemos trabalhar para melhorar a qualidade de vida de todos os munícipes, atrair investimentos que impulsionem o desenvolvimento econômico e fortalecer o diálogo com a comunidade para construirmos juntos uma cidade inclusiva e acolhedora. O que mais admiro em Itapeva é, sem dúvida, o nosso povo. Somos conhecidos por nossa hospitalidade, empatia e solidariedade. É inspirador ver como nossos concidadãos se dedicam diariamente, com coragem e determinação, para enfrentar os desafios e construir um futuro melhor para todos. Essa força e resiliência de nossa comunidade são o verdadeiro tesouro de Itapeva”, reforçou.

Finalizando, Lucinha falou sobre seu trabalho atual. “Gostaria de destacar os avanços significativos que alcançamos. Ampliamos consideravelmente o acesso e a qualidade dos serviços oferecidos à população em todas as áreas, com ênfase especial no transporte público gratuito, na implementação de um programa de renda mínima municipal e na entrega de diversas obras importantes. Essas iniciativas não apenas melhoraram a vida de muitas famílias que viviam em situações de vulnerabilidade extrema, mas também geraram economias significativas para os cofres públicos, permitindo que mais recursos fossem direcionados para áreas prioritárias, como saúde e educação.

No entanto, reconhecemos que ainda há desafios a serem enfrentados, especialmente na área da saúde. Precisamos ampliar o acesso a serviços de saúde de qualidade, aumentar os fluxos de atendimento e reforçar o quadro de profissionais em todas as especialidades. É crucial incentivar e atrair mais especialistas médicos para nossa cidade, de forma a evitar que pacientes com casos complexos tenham que ser deslocados para outras localidades em busca de tratamento, o que muitas vezes acarreta transtornos e até mesmo o agravamento de seu estado clínico devido às frequentes viagens para receber cuidados médicos. Meu intuito é trabalhar incansavelmente para enfrentar todos esses desafios e garantir que todos os cidadãos de Itapeva tenham acesso a serviços de qualidade e acessíveis”, encerrou.