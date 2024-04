Neste ano, a entidade Escoteiros do Brasil faz 100 anos e haverá um evento chamado Jamboree em Barretos com mais de 3000 escoteiros do Brasil e do Mundo. Acompanhe sobre o evento no site:

https://www.escoteiros.org.br/eventos/9o-jamboree-nacional-escoteiro/

Em grande parte do mundo, celebra-se o Dia do Escoteiro na mesma data do patrono do Escotismo: São Jorge. Em dezembro de 2024, o Escotismo completará 115 anos no país.

No dia 23 de abril, comemora-se o Dia do Escoteiro em boa parte do mundo. A data foi escolhida pelo fundador do Movimento Escoteiro, Robert Baden-Powell, por ser o mesmo dia em que se celebra o Dia de São Jorge, patrono do Escotismo – na época, em 1910, era comum que se escolhessem santos como patronos. Hoje em dia, mesmo sem o caráter de “santo”, Jorge da Capadócia continua sendo referência para os escoteiros.

B-P justificou a escolha de São Jorge apontando que suas qualidades são as mesmas que se espera encontrar em um escoteiro. Em seu livro “Escotismo para Rapazes”, ele explica: “Esta (referindo-se à lenda do dragão) é exatamente a maneira pela qual um Escoteiro deve enfrentar um perigo ou uma dificuldade, por maior os mais assustadora que pareça ou por mal equipado que esteja para a luta. Se enfrentar a situação ousada e confiantemente,usando toda a sua força para superá-la, a probabilidade é que se saia bem. O dia de São Jorge é 23 de abril. Nesse dia, todos os bons Escoteiros fazem questão de meditar sobre a Promessa e a Lei Escoteira”.

Em Itapeva, o grupo de Escoteiros foi fundado no dia 14 de janeiro de 2017, completando sete anos de trabalhos no município. Atualmente conta com 36 integrantes, dentre eles nove membros adultos entre diretores, chefe de sessão e escotistas, e 27 crianças nos ramos Lobo, Escoteiro, Senior e Pioneiro. “Nossos encontros são aos sábados das 14h30 às 16h30, na sede do Clube Kaikan de Itapeva, na Rua Sol Nascente, nº 274, Vila Dom Bosco. As programações seguem os elementos do Método Educativo Escoteiro: A Promessa Escoteira, o Aprender Fazendo, a Progressão Pessoal, o Sistema de Equipes, o Suporte do Adulto, O Marco Simbólico, a Natureza e o Envolvimento Comunitário. Trata-se de uma educação não formal, onde o jovem é protagonista. As atividades são atraentes e diversificadas com ênfase nas seguintes áreas de desenvolvimento: Físico, Intelectual, Afetivo, Social e Espiritual”, explicou o Chefe Eli, do Grupo Escoteiro Boipeva de Itapeva.

Acompanhe o trabalho dos Escoteiros em Itapeva através das redes sociais:

www.facebook.com/boipeva ou www.instagram.com/ge.boipeva

Site dos Escoteiros do Brasil: https://www.escoteiros.org.br/