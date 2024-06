Na manhã de domingo, 23, o Show de Inverno Cultural 2024 brindou o coração da cidade com uma apresentação mágica da Lira Itapevense na Praça Anchieta. Sob o sol gentil de Itapeva, a praça se transformou em um cenário de pura poesia musical.

Os talentosos músicos da Lira Itapevense trouxeram harmonia e emoção, com melodias que tocaram profundamente os corações de todos os presentes. Cada nota parecia dançar no ar, criando uma atmosfera de encantamento e serenidade que envolveu todos os cantos da praça.

As fotos desta manhã inesquecível capturam a magia do momento: os músicos em plena sintonia, o brilho nos olhos da plateia, e a beleza simples e pura da música ao vivo em meio ao cenário acolhedor da Praça Anchieta.

Continue acompanhando a programação do Show de Inverno Cultural 2024. A arte e a cultura continuam a florescer em Itapeva, e você é nosso convidado especial para vivenciar cada um desses momentos mágicos.