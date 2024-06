Neste fim de semana, dia 22 e 23, aconteceram mais confrontos emocionantes da Copa Cidade de Itapeva de Futsal Infantil, no Ginásio CCE. No sábado (22), a competição aconteceu com os times das escolas de futsal Arena Beletti, Batuíra, Fut Craques e Gica Pimentel. Já no domingo (23), a disputa seguiu com os times da escolas Arena Beletti, Batuíra, Borussia Kantian, Fut Craques, Santa Maria e VLM Kids.

O destaque do fim de semana foram as participações do Sub, 11, 12, 14 e 15 do projeto da SEMJEL, nos dois dias de competição. A Copa Cidade Infantil de Futsal retorna neste sábado (29) no Ginásio da CCE.