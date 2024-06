Nesta segunda-feira (24), uma equipe de Força Tática foi acionada via Copom para atendimento de ocorrência de estupro de vulnerável pela Rua Maestro Jangão, na Vila Aparecida, em Itapeva.

A equipe fez contato com a declarante, a qual relatou que neste dia deixou duas filhas de 8 e 5 anos na casa da avó, onde reside um cunhado no mesmo quintal. No período da tarde, quando foi buscar as crianças, disse que percebeu que elas estavam assustadas, então perguntou para as filhas o que teria acontecido e elas relataram que na hora do almoço, uma delas estava deitada na cama, momento em que o rapaz chegou do trabalho e em certo momento foi até o quarto onde estavam despindo-se da calça e cueca, exposto o órgão genital e deitado sobre o corpo da outra menina, que tentou sair correndo, mas o autor a segurou pela perna e ela começou a chorar, então a irmã foi em seu auxílio, saindo as duas do quarto correndo.

Após acontecer esse fato, a mãe teria voltado às pressas para o trabalho e gravou áudio e vídeo do relato das filhas sobre o ocorrido. Informou que a filha também relatou episódio semelhante, acontecido em data anterior. Em ato contínuo, as equipes deslocaram para a Rua João Pin e efetuaram contato com o autor, que relatou que tinha sentado na cama e encostado na perna de uma das meninas.

Diante do exposto, foi dada voz de prisão a ele e conduzidas as partes ao Plantão Policial, onde o Delegado tomou conhecimento dos fatos e elaborou boletim de ocorrência por Estupro de Vulnerável, permanecendo o autor à disposição da Justiça. O Conselho Tutelar também esteve no Plantão Policial para acompanhar a ocorrência.