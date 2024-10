Itapeva tem a 1ª prefeita mulher eleita

No domingo, dia 6 de outubro, os municípios votaram em seus próximos representantes tanto do poder Legislativo, quanto do Executivo. Em Itapeva, a população elegeu seus 15 vereadores e também a nova prefeita da cidade, Coronel Adriana Duch e seu vice Generci Neves. Ela é a primeira prefeita ELEITA da história itapevense e, segundo a própria Duch, pretende também fazer história na administração pública. Em entrevista ao Ita News, os dois falaram sobre a campanha, as expectativas e como estão sendo recebidos pelos munícipes após os quase 20 mil votos de confiança recebidos. Confira:

IN – Como foi para a senhora receber quase 20 mil votos da população itapevense, sendo a primeira mulher da história ELEITA como prefeita? Lembrando que a dona Paulina de Morais era vice e assumiu, então eleita somente a senhora. Qual o sentimento com esse resultado e de poder representar a força da mulher?

Coronel Duch – É uma alegria poder falar sobre essa eleição, um verdadeiro presente de Deus. As pessoas acreditaram no propósito que era o vir com a renovação para a nossa cidade. Isso foi uma construção idealizada por nossa equipe, minha, do Generci, das nossas famílias que acreditaram em nós e por tantas pessoas que abriram as portas das suas casas para nos receber. O sucesso de uma campanha? Eu nunca fui política e o Generci também não, então acreditamos na benção divina e então fomos com muita garganta e sola de sapato gasta para andar bastante e ouvir o povo. Eu sempre tive o sonho de entrar para a Polícia, faço parte da 4ª turma feminina, então somos pioneiras nessa área também. Quando entrei, era novidade, foram enfrentadas muitas barreiras, isso foi um privilégio que a vida me deu. Depois de muita caminhada, cheguei ao comando do Batalhão, o que não foi fácil, mas cada experiência nos fortalece e nos torna quem somos. Ouvi muito na campanha as pessoas lembrando da Dona Paulina de Morais e falavam que agora era a hora de uma mulher estar à frente da Prefeitura. Sim, de a mulher certa vai estar lá.

IN – Como foram os 45 dias de campanha? O que encontrou nas ruas, nas falas dos munícipes?

Coronel Duch – Dentro desses 45 dias nos organizamos, contratamos pessoas, compramos os materiais necessários, mas não era isso que iria fazer diferença, mas sim a nossa presença na rua efetivamente. Então às 8h30 estávamos no Comitê, fazíamos uma oração e saímos para trabalhar. Deus nos abençoou com locais que passamos, com pessoas, com cada detalhe. É interessante que as pessoas diziam “Olha, eu vou te cobrar depois, viu”. E eu fico muito tranquila com isso, eu quero sair de casa normalmente, ir ao mercado fazer compras com minha família, eu não vou ter vergonha, me esconder, nada disso. Não tem um personagem que venceu a eleição e outra pessoa agora. A gente vê uma grande esperança em nossa comunidade e eu vou ser a prefeita que vai estar no mercado e as pessoas vão me cumprimentar.

IN – E o que eles podem esperar da Gestão da Coronel Duch e Generci Neves?

Coronel Duch – Eu vi essa pergunta em algum canal de comunicação e fiquei pensando qual o significado dela, afinal, acabamos de ganhar a eleição. Quase 20 mil pessoas acreditaram nesse projeto, o que posso dizer é que podem esperar TRABALHO, trabalhar muito, uma renovação de verdade. O cuidado com a coisa pública vai ser feito, até porque o nome já diz: é público. Nós vamos marcar história em Itapeva.

IN – Por falar no senhor Generci, como será o trabalho do vice em seu governo? Ele irá atuar na administração?

Generci – Eu estava quase para me aposentar, mas veio esse desafio que eu sempre sonhei, confesso que eu tinha vontade de entrar na política.

Duch – O Generci não vai ser figurativo não, ele será um vice atuante. Visitando a Prefeitura para a formação das equipes de transição, eu notei que no espaço físico a sala da vice fica do lado oposto da do prefeito. Jamais, nós iremos ficar juntos, temos que estar juntos nessa, um fortalecendo o outro.

IN – A palavra RENOVAÇÃO foi a marca da sua campanha. E a população, de fato, abraçou esse lema com a esperança de mudanças. Como será a Coronel Duch prefeita?

Duch – A renovação aconteceu naturalmente porque nós somos duas pessoas de fora da política, totalmente de fora de tudo isso. Não tivemos “liga”, junção com grupos da velha política, se podemos dizer assim. Tivemos conversas informais, mas as ideias não eram compatíveis.

Generci – A coligação chama “Renovar Itapeva”, é isso. Durante a pré-campanha eu até pensei em de repente fazer uma coligação mais forte, mas não, nossa ideia é trabalhar de forma diferente, se Deus permitir lá na frente fazer um secretariado diferenciado mesmo e assim fomos prosseguindo.

Duch – Em time que está ganhando não se mexe, então vamos manter essa conduta. Teremos uma nova Câmara, eu acho saudável o Executivo conversar com o Legislativo, desde que não haja trocas, conchavos.

Generci – Itapeva é uma liderança regional, nós temos que pensar nisso, fazer a 16ª Região Administrativa sair do papel, de fato.

Duch – O governo municipal está muito acanhado e esperando a coisa acontecer. A gente tem que provocar para que as coisas aconteçam, não só ficar aguardando na expectativa. A gente tem que ousar. Se não fosse assim, a gente não tinha entrado nessa, nós não entramos para brincar. Não vai ser fácil, mas a gente quer ter a chance de fazer acontecer, a gente quer muito trabalhar.