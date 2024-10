Prefeita eleita, Coronel Duch, participa de sessão e projeta trabalho conjunto com a Câmara

A Câmara Municipal recebeu, nesta quinta-feira (10), a prefeita eleita de Itapeva, Coronel Duch, e seu vice, Generci Alves. Os futuros comandantes do Executivo compareceram à sessão desta noite e a próxima prefeita falou aos vereadores sobre o que espera para os próximos quatro anos. “Creio que algo tremendo está por vir para Itapeva. Nossa proposta de renovação não é um romantismo, uma ilusão. É real, necessária e urgente para essa cidade, que infelizmente há tantos anos está parada no tempo”.

Adriana Duch falou por quase 10 minutos na tribuna e parabenizou os membros eleitos para a Câmara, projetando um trabalho conjunto. “A gente tem a chance de entrar, colocar Itapeva nos trilhos. Conto com cada vereador para auxiliar, trazer as sugestões, caminharmos juntos pelo progresso de Itapeva. Não será fácil, mas é certo, porque a vontade de trabalhar já é mais da metade do nosso caminho e a bênção divina sobre o nosso trabalho vai complementar”.

Ela continuou e prometeu um governo de transparência. “Eu conto com todos os vereadores, com toda a população, que sempre vai estar informada do que estamos fazendo, das resistências, aberturas, compromissos firmados, parcerias sadias que vamos traçar. Tudo em prol do benefício, da qualidade de vida, da gestão da correção, do uso do dinheiro público, do respeito à coisa pública e, sobretudo, do cuidado às pessoas”.

Passado o período eleitoral e a disputa entre chapas, a prefeita eleita garantiu uma gestão voltada para toda a cidade. “Os votos serão honrados: os dos que acreditaram na gente, os dos que não acreditaram, mas cruzam comigo e falam ‘não votei na senhora, mas estou feliz que a senhora ganhou’. É também em busca dessas pessoas que a gente vai trabalhar com amor, dedicação, honestidade”.

Ela foi além e também prometeu um trabalho intenso à frente da Prefeitura. “Com todo o respeito a todos que já passaram por aqui, mas a intensidade de trabalho vai ser tamanha que Itapeva vai pular para o degrau que deveria estar há muito tempo: no topo, lá em cima, com o apoio de todo mundo”.

O orçamento de Itapeva para 2025

O vereador Laércio Lopes (PL) aproveitou a presença da prefeita e também reforçou o cronograma da Lei Orçamentária Anual (LOA). O orçamento do Município para 2025, está previsto em R$ 615 milhões, e terá uma audiência pública no próximo dia 31. “Muitas vezes, a gente vem em uma audiência pública e parece que escuta uma língua que a gente não entende, mas eu vou tentar fazer a audiência pública mais clara possível”, afirmou.

A futura prefeita reforçou a importância da clareza e fez um pedido. “Não adianta vir com um monte de número vomitado na transparência, tem que ser claro para qualquer um entender o que está proposto. De que forma vamos encontrar os dados para planejar nossas atividades? Eu peço aos vereadores, que vão fazer alterações, edições, proposituras, que atentem para a flexibilização percentual da LOA, para que a gente não engesse o caminhar de Itapeva”.

Novos vereadores

Além da prefeita e do vice, também compareceram à sessão e foram convidados a ocupar um lugar no plenário os vereadores eleitos Marcelo Poli (PL) e Val Santos (PP), que vão assumir seus mandatos no próximo dia 1º de janeiro. Ambos foram parabenizados por vários vereadores ao longo da sessão e puderam falar pela primeira vez na tribuna.

Poli prometeu trabalho árduo na área da saúde. “Criei aqui uma família sólida, desenvolvi minha profissão aqui e eu tenho o dever de retribuir à cidade de Itapeva, ajudar na reconstrução da nossa cidade. O país tem sofrido nos últimos anos e não é diferente em Itapeva. Eu acho que minha votação foi uma forma das pessoas expressarem essa vontade de renovação. A saúde com certeza vai ser a minha bandeira principal. Eu estudei muito a saúde para poder desenvolver um projeto sólido aqui”.

Val também reforçou a dedicação para um trabalho efetivo. “Estou muito feliz por ter entrado como vereadora. A gente veio para fazer a diferença, eu representando também as mulheres. Contem comigo, eu vou estar à disposição de todos. Já tive uma reunião muito produtiva com a prefeita Duch e já me coloquei a disposição dela. Agora, juntos, vamos fazer a diferença na nossa cidade e pode ter certeza que vou fazer a diferença nesta casa de leis”.

A 68ª Sessão Legislativa

Como não houve matérias aprovadas em comissões nos últimos dias, a Câmara não teve projetos na ordem do dia nesta quinta. Assim, não houve projetos para votação e a sessão teve apenas as falas e o uso da tribuna do povo, pela servidora Mirian Patrícia Melo de Oliveira, que defendeu a valorização dos servidores do quadro de apoio escolar.

A íntegra da 68ª Sessão Legislativa de 2024 da Câmara Municipal de Itapeva está disponível através do Facebook da Câmara. A próxima sessão ordinária está marcada para as 20h da segunda-feira (14).

(Via Câmara de Itapeva)