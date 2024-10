Itapeva está entre as 50 cidades paulistas campeãs em vagas de emprego em agosto de 2024

A Prefeitura de Itapeva informa que o Governo do Estado de São Paulo, via Fundação Seade, com base nas informações do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgou as 50 cidades campeãs de vagas de emprego com carteira assinada neste mês de agosto de 2024. No total, o Estado inteiro criou 60.770 vagas em agosto.

Itapeva está nesta lista na 37ª posição com 324 vagas. O setor que mais avançou no Estado foi o de serviços com 37.144 vagas, seguido do comércio com 14.374 e construção com 1.358. De janeiro a agosto de 2024 foram gerados 502 mil empregos formais no Estado, com um crescimento de 3,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Confira a lista das 50 cidades que se destacaram:

São Paulo: 20.122

Osasco: 2.345

Guarulhos: 2.026

Campinas: 1.659

Santo André: 1.432

São Bernardo do Campo: 1.358

Ribeirão Preto: 1.094

Jundiaí: 1.027

Sorocaba: 1.002

São José dos Campos: 972

Santos: 867

São José do Rio Preto: 738

São Caetano do Sul: 721

Diadema: 568

Bauru: 567

Mogi das Cruzes: 515

Limeira: 502

São Carlos: 480

Marília: 432

Franca: 423

Itu: 419

Indaiatuba: 414

Jacareí: 402

Botucatu: 385

São Sebastião: 380

Guarujá: 376

Praia Grande: 376

Paulínia: 372

Piracicaba: 367

Lençóis Paulista: 362

Carapicuíba: 347

Presidente Prudente: 343

Americana: 339

Rio Claro: 338

Itaquaquecetuba: 329

Jaboticabal: 325

Itapeva: 324

Cotia: 317

Cruzeiro: 309

Santana de Parnaíba: 307

Vargem Grande Paulista: 305

Itapevi: 283

Mauá: 280

Barueri: 272

Tatuí: 253

Vargem Grande do Sul: 252

Cabreúva: 249

Santa Rita do Passa Quatro: 247

Atibaia: 244

São Vicente: 243

(Informações via InvestSP e Seade – Governo do Estado de SP)