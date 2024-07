Um questionamento constante: como aumentar o faturamento da empresa? Essa é a pergunta que qualquer Microempreendedor Individual (MEI) se faz.

Questão essa que poderá ser respondida nos próximos dias, pois o Sebrae-SP realizará HOJE, dia 11 de julho o “Acelera MEI”.

O evento será no Teatro de Bolso de Itapeva às 18h30. Com inscrições são gratuitas ao Microempreendedor Individual o evento deve abrir novos horizontes para quem procura dar um “Up” nos negócios. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de julho pelo link https://bit.ly/AceleraMEI.

Outras informações podem ser solicitadas pelo telefone (15) 99713-0349.

De acordo com o Sebrae-SP, haverá um coquetel de boas-vindas e, após a abertura oficial, será realizado um painel de vendas com empresários da região, seguido de capacitações focadas em impactar positivamente as vendas, sejam elas on-line ou presenciais. As atividades acontecem em parceria com o Sebrae Aqui de Itapeva, Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Itapeva e Secretaria de Cultura.

De acordo com dados recentes, Itapeva possui 7.345 MEIs ativos, representando um aumento de 3,6% em relação ao mesmo período do ano passado e 68% em comparação a cinco anos atrás, em 2019. Os segmentos de obras de alvenaria, comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios, além de cabeleireiros, manicures e pedicures se destacam reunindo 20,2% dos MEIs ativos da cidade. Entre as faixas etárias, 28,6% têm entre 31 e 40 anos, enquanto 58,2% são homens e 41,8% mulheres.