Itapeva lidera ranking dos municípios mais ricos do agronegócio paulista

Itapeva (SP) está na 44ª posição na lista dos 100 municípios brasileiros mais ricos do agronegócio em 2023. No Estado de São Paulo, a cidade está em primeiro lugar, com uma produção de mais de R$ 2,2 bilhões.

A análise é do Ministério da Agricultura e Pecuária, por meio da Secretaria de Política Agrícola (Mapa/SPA), com base nos dados da pesquisa anual do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre a Produção Agrícola Municipal (PAM).

De acordo com a pesquisa do IBGE, no ano de 2023 a produção agrícola do país atingiu um valor total de R$ 814,5 bilhões.

A base das informações abrange 70 produtos das lavouras temporárias e permanente produzidas

nos 5.563 municípios brasileiros. A classificação dos 100 municípios tem como base o valor da produção.

(Texto via Viva Comunica)