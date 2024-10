Em operação conjunta, DISE e GCM prendem casal de traficantes e grande quantidade de drogas

Na manhã deste domingo (20), policiais da DISE realizavam observações veladas afim de prender traficantes em Itapeva. Em determinado momento, observaram o alvo (homem de 22 anos) sair da residência com uma sacola nas mãos. Então os Policiais Civis acionaram a GCM ROMU para prestarem apoio na abordagem.

Os policiais da GCM e da DISE abordaram o suspeito e em sua sacola havia centenas de substâncias entorpecentes. Logo o suspeito confessou à equipe Policial que havia mais drogas no interior da sua casa, onde também estava a sua namorada (mulher 25 anos).

Diante das informações, os policiais entraram na residência e localizaram milhares de porções de entorpecentes, muito dinheiro, anotações do tráfico, celulares e balança de precisão.

O casal recebeu voz de prisão, tudo foi recolhido e a ocorrência apresentada no plantão Policial, a autoridade ratificou a voz de prisão e determinou a apreensão de todo material ora exibido:

* 8355 porções de maconha, peso 33,16 kg

* 4458 pinos de cocaína, peso 2,56 kg

* 1 tablete de crack, peso 565 g

* 03 telefones celulares

* 01 balança de precisão

* 01 caderno de anotações

* 36.275,00 em dinheiro

* 01 veículo

O casal foi recolhido a carceragem local, onde permanecem presos e à disposição da Justiça.