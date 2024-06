A primeira unidade da rede será inaugurada no Centro Comercial em uma das principais avenidas da cidade. Com a abertura, a rede atinge a marca de *600 Drives-Thru em todo o país.

Itapeva (SP), junho de 2024 – A Arcos Dorados, maior franquia independente do McDonald’s do mundo e que atua em mais de 20 países da América Latina e Caribe, acaba de proporcionar um presente em forma de McDonald’s para os moradores da cidade de Itapeva (SP) e das cidades dos arredores. A companhia inaugura um de seus mais modernos projetos tecnológicos da rede na cidade, no Centro Comercial da Avenida Dona Paulina de Morais, 443.

Com a abertura da unidade, o McDonald’s celebra a marca de 600 drives-thru em todo o país. unidade também carrega o título de primeira do interior paulista a operar no modelo “Split Kitchen”, no qual a cozinha ocupa todo o segundo andar do restaurante, onde são preparados os sanduíches, que são levados para o balcão do térreo por meio de uma esteira eletrônica, o que facilita a operação e contribui com um ambiente ainda mais acolhedor no salão do restaurante, onde os clientes encontram ainda uma vitrine com produtos exclusivos do McCafé!

Parte do Plano de Expansão da maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe, o McDonald’s de Itapeva foi desenvolvido no modelo “free standing”, que oferece uma diversificação maior de serviços para atender de forma mais completa as necessidades dos clientes que buscam por mais praticidade e conveniência, unindo a tecnologia com a Cooltura de Serviço, característica da marca, filosofia que guia o dia a dia da companhia e incentiva os colaboradores da rede a se portarem e agirem como realmente são, desde a maneira de se comunicar com os clientes até o uso de penteados, maquiagem e acessórios que cada indivíduo se identifique e se sinta bem.

Todo o projeto foi pensado para atender e fortalecer a conexão com os clientes da região, proporcionando uma experiência customizada, com soluções e funcionalidades para que os clientes possam ter a comodidade de escolher quando, como e onde querem, seja no restaurante, no Drive-Thru ou aplicativo. Na unidade, os clientes contam com totens de autoatendimento para realizar o seu pedido, uma forma de agilizar o pedido e facilitar a customização dos itens, de forma interativa e prática. O balcão, com menus digitais, e o Drive-Thru também estão à disposição.

Pelo aplicativo, quem deseja mais agilidade encontra a solução Peça e Retire, função que permite ao cliente fazer sua compra no caminho para o restaurante. O preparo da refeição começa enquanto ele se aproxima e só é necessário retirar o pedido no balcão ou escolher receber na mesa, já que o pagamento é feito via celular. Se o WhatsApp for a ferramenta escolhida pelo consumidor, o Méqui Zap interage com o cliente e indica as melhores ofertas e cupons disponíveis.

Desenvolvimento local

Com uma equipe formada por mais de 60 mil pessoas colaboradoras, a Arcos Dorados se orgulha de ser um dos maiores geradores de emprego no Brasil, realizando o sonho da primeira oportunidade de trabalho formal de muitos jovens. Localmente, o McDonald’s de Itapeva é responsável por gerar 60 novos postos diretos de trabalho, dos quais 23 são oportunidades de primeiro emprego em um ambiente de trabalho onde todas as pessoas são bem-vindas, respeitando e valorizando suas individualidades.

Serviço:

McDonald’s Itapeva

Endereço: Avenida Dona Paulina de Morais, 443 | Vila Ophélia – Centro Comercial

Horário de funcionamento – Restaurante e Drive-Thru: 9h às 23h

Sobre a Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald’s do mundo e a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe. A companhia conta com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de restaurantes McDonald’s em 20 países e territórios dessas regiões. Atualmente, a rede possui mais de 2.350 restaurantes, entre unidades próprias e de seus franqueados, que juntos empregam mais de 100.000 funcionários (dados de 31/03/2024). A empresa também utiliza sua plataforma ESG, Receita do Futuro, para impactar positivamente as comunidades onde está presente. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a Companhia por favor visite o nosso site: www.arcosdorados.com