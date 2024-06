O caso se repete! Novamente, os moradores do Bairro de Cima, no Anel Viário Mário Covas, próximo ao numeral 3502, pedem atenção das autoridades responsáveis referente as grandes árvores que estão correndo risco de provocar acidentes.

No último final de semana, um galho caiu na pista, que tem tráfego intenso de caminhões e carros. O galho ficou ocupando parte da pista e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com o relatado por moradores das redondezas, existe um processo aprovado para corte há mais de um ano na Prefeitura de Itapeva, mas até o momento nada foi feito. “Os galhos caem nos fios e acaba caindo a energia aqui e podemos perder eletrodomésticos. Além de poder cair em cima das nossas casas”, disse uma moradora.

Seis meses atrás, nós havíamos divulgado uma árvore que estava encostando nos fios de energia, no mesmo local, e deixou os moradores sem energia. Relembre: https://www.jornalitanews.com.br/trecho-do-bairro-de-cima-ficou-sem-energia/