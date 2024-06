Em continuidade às obras de duplicação da Rodovia Francisco Alves Negrão, na região de Itapeva, a partir desta sexta-feira, 28, o acesso ao bairro Vila Isabel, localizado no km 285+400 da pista leste, sentido Capão Bonito, será fechado temporariamente até a conclusão das obras, prevista para dezembro/2024.

Neste período, os motoristas com destino ao bairro e proximidades, deverão utilizar o acesso existente no km 284+300.

Além disso, no trecho entre o km 285+100 e o km 286+100, será realizado desvio de tráfego nos dois sentidos da rodovia. As faixas serão deslocadas para a nova pista implantada no sentido interior (Itararé) da rodovia.

A intervenção se faz necessária para permitir a adequação da pista antiga e a implantação de uma nova ponte. Importante destacar que esse desvio não impactará o percurso dos motoristas da rodovia.

A CCR SPVias reforça aos motoristas sobre a importância do respeito aos limites de velocidade, e à sinalização local, para que possam fazer seus deslocamentos de forma segura.

Informações sobre as condições de tráfego podem ser obtidas pelo site www.spvias.com.br ou pelo Disque CCR SPVias e WhatsApp (0800 703 5030).

A CCR SPVias destaca que o cronograma de obras é dinâmico e poderá sofrer alterações. Em caso de condições climáticas desfavoráveis, os serviços serão reprogramados.