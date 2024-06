Na manhã desta terça-feira (04), a Equipe de Patrulhamento Tático da GCM, a ROMU, realizava policiamento preventivo na área central da cidade, quando se deparou com um condutor que utilizava sua motocicleta para realizar manobras perigosas (empinava sua moto).

Sendo assim, os Policiais da GCM abordaram o cidadão e durante a fiscalização puderam constatar que a placa identificadora daquela motocicleta estava adulterada, o condutor utilizou-se de fitas adesivas para alterar o número zero para oito, isso é crime previsto no código de trânsito Brasileiro.

Diante dos fatos, os Policiais da GCM deram voz de prisão ao condutor, o qual foi apresentado no Plantão Policial. A Autoridade de Polícia judiciária tomou conhecimento sobre os fatos e ratificou a voz de prisão. Determinando a lavratura do auto de prisão em flagrante, ficando o autor delito preso e à disposição da Justiça. A motocicleta foi devidamente apreendida e recolhida ao pátio.