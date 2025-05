Declaração do Imposto de Renda 2025: O que você precisa saber

Quem é obrigado a declarar em 2025?

Você precisa declarar o Imposto de Renda se, em 2024, se enquadrou em pelo menos uma das situações abaixo:

– Recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888,00;

– Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 200 mil;

– Obteve receita bruta da atividade rural acima de R$ 169.440,00;

– Teve ganho de capital na venda de bens ou direitos (como imóveis e ações);

– Realizou operações na Bolsa de Valores acima de R$ 40 mil ou com lucro sujeito à tributação;

– Possuía bens ou direitos com valor total superior a R$ 800 mil em 31/12/2024;

– Passou à condição de residente no Brasil durante 2024.

Principais documentos necessários

Para preencher a declaração corretamente, separe:

– Informes de rendimento (salários, aposentadoria, aluguéis, bancos, corretoras);

– Informes de instituições financeiras;

– Recibos de despesas médicas e educacionais;

– Documentos de compra e venda de bens;

– CPF de dependents;

– Comprovantes de dívidas e ônus reais;

– Dados sobre imóveis e veículos.Novidades da Declaração 2025

Algumas atualizações importantes:

– Declaração pré-preenchida: puxa automaticamente dados fornecidos por empresas, bancos e instituições médicas;

– PIX para restituição: a Receita agora usa a chave PIX (CPF) para acelerar o pagamento da restituição;

– Faixa de isenção atualizada: quem ganhou até R$ 2.824 por mês em 2024 está isento do imposto.

Prazos

– Início: 15 de março de 2025

– Término: 30 de abril de 2025

Evite deixar para o último dia, pois o sistema pode ficar instável.

Multa por atraso

Se você não entregar a declaração no prazo, poderá pagar multa mínima de R$ 165,74 ou 20% do imposto devido, o que for maior.

Descomplica

A declaração do IRPF pode parecer complicada, mas com organização, atenção aos prazos e orientação de um Profissional Contábil, é possível fazer tudo com tranquilidade e segurança.