Itapeva dará continuidade ao agendamento de castração animal no Polo Central do Cadastro Único

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Recursos Hídricos e Meio Ambiente e em parceria com o CPA – Centro de Proteção Animal, dará continuidade ao cadastro e o agendamento para os serviços de castração de cães e gatos, que serão realizados no Polo Central do Cadastro Único, localizado na Rua Dona Olívia Marques, 602 na área central do município, das 8h30 às 12h e das 13h às 16h.

Lembrando que poderão fazer os cadastros os munícipes considerados de baixa renda, pertencentes aos Cras, sendo que a programação foi definida da seguinte forma: 12 de maio (Jardim Maringá), 13 (Vila Nova), 14 (Santa Maria), 15 (Morada do Bosque). Já dia 16 de maio, haverá as vagas remanescentes, de acordo com a disponibilidade de todos os Cras.

Para fazer o cadastro e agendamento, são necessários os comprovantes do cadastro único atualizado e o de endereço, além do documento com foto (RG).

De acordo com o CPA, houve uma prorrogação de agendamento de castração de cães e gatos, por não terem sido preenchidas todas as vagas.

Mais informações pelo telefone (15) 99779-6702.