Agrishow 2025: Pavilhão da Agricultura Familiar gera R$ 2,5 milhões de faturamento

A tradicional e maior feira agro da América Latina, a Agrishow 2025, consolida-se mais uma vez como o principal evento em prol do agronegócio paulista. A sua 30ª edição, que se encerrou na última sexta-feira (2), reuniu cerca de 200 mil visitantes e movimentou mais de R$ 15 bilhões em negócios, um crescimento financeiro de 7%, em relação ao ano anterior, segundo os organizadores.

Dentre os inúmeros lançamentos e atrações, o Pavilhão da Agricultura Familiar atraiu mais de 25 mil pessoas e rendeu aproximadamente R$ 2,5 milhões em faturamento, segundo levantamento da Secretaria Estadual de Agricultura de SP, organizadora do espaço dedicado à produção artesanal.

“A área destinada a produtores artesanais só comprova que o pequeno empreendedor tem espaço em qualquer lugar, só precisa de apoio e oportunidade, como foi feito aqui, na Agrishow”, destacou o secretário de Agricultura, Guilherme Piai.

O espaço contou com 94 estandes e mais de 120 produtores de diversas regiões de São Paulo. A iniciativa é desenvolvida em parceria com a Secretaria Estadual de Turismo e Viagens. “A Secretaria de Agricultura desenvolve diversas ações que valorizam os produtos típicos, muitos deles já considerados patrimônio histórico gastronômico”, ressaltou a coordenadora substituta da Apta, Adriana Verdi.

O pavilhão ofereceu aos visitantes a oportunidade de conhecer a diversidade e excelência dos produtos artesanais de São Paulo. O espaço ainda foi cenário para a entrega do SISP Artesanal de número 175, que amplia a competividade da produção artesanal paulista, com abertura de mercados e retirada dos produtores da informalidade .

“Essa união de esforços não apenas fortalece o mercado interno, mas também projeta o agronegócio de São Paulo como referência de qualidade e inovação no cenário nacional”, destacou o produtor da Prelúdio Charcutaria, em Santo André, Lúcio Paulo Ribeiro da Silva.

A Secretaria de Agricultura realizou, em 2024, obras de ampliação para atender o público e os expositores nesta edição. Para o subsecretário de Agricultura, Orlando Melo de Castro, os investimentos no espaço são resultados comprovados, ao longo do tempo, de infraestrutura que resultam no aumento participativo de produtores.

“O pavilhão foi muito bem visitado, a estrutura melhorou muito, com colocação de piso de concreto, banheiro próprio para os produtores. Nós tínhamos lá no pavilhão mais de 100 expositores. Sendo que no ano passado eram 80, então nós crescemos em número, desde quando estabelecemos este pavilhão em 2022, na retomada após a pandemia”, analisou Orlando Melo de Castro.

(Via Agência SP)