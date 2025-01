Homens são presos em Itapeva após furtarem mangas em escola

Na tarde dessa sexta-feira (3), a Guarda Civil Municipal de Itapeva foi acionada para atender um chamado em que o solicitante informava a GCM que dois homens haviam pulado o muro de uma escola pública municipal e estariam subtraindo mangas.

Rapidamente as equipes de Rádio Patrulha foram até o local e lograram êxito em abordar os dois suspeitos. Com eles foram encontradas dezenas de mangas.

Diante dos fatos, os indivíduos, um homem de 50 anos e o outro de 58 anos, receberam voz de prisão e foram conduzidos até a Polícia Civil. O Delegado de Plantão tomou conhecimento dos fatos e determinou que os dois fossem autuados flagrante delito pelo crime de furto. Ambos foram recolhidos presos e permaneceram à disposição da Justiça. As mangas foram destinadas para órgãos de distribuição social do município.