Procurado pela Justiça é capturado pela GCM de Itapeva

A equipe de ROMU da GCM efetuava operação fiscalização de trânsito pela Vila Mariana no sábado (4), por volta das 20h30, quando uma motocicleta transitava com o farol apagado, prontamente foi abordado pela equipe, o farol estava com mal contato, sendo sanado o problema no local. Ao realizar a pesquisa da motocicleta e do cidadão de 31 anos, via central de atendimento e monitoramento da GCMI, o emplacamento da motocicleta tudo estava ok, já ao pesquisar a habilitação do condutor foi constatado um mandado de prisão em seu desfavor.

Diante dos fatos, os Policiais da GCM conduziram o cidadão ao Plantão Policial, ocasião que ficou preso e à disposição da Justiça, sua motocicleta por estar em dia foi deixada em seu local de trabalho, que é próximo ao local dos fatos.