Homem é encontrado sem vida no Pilão d’água

Rapaz de 35 anos estava desaparecido há alguns dias.

Nesta sexta-feira, dia 3, a Guarda Civil Municipal de Itapeva foi informada de que havia um corpo boiando na represa do Parque Pilão d’Água. Uma equipe foi até o local, onde encontrou o corpo de um homem sem sinais vitais.

Juntamente com uma equipe do Corpo de Bombeiros, retiraram o corpo da água, acionando também a Polícia Civil e Polícia Técnico-científica para averiguar o ocorrido.

No bolso da calça do homem, foi encontrado seu documento RG com nome de Cristiano e então constatado de que ele estava desaparecido há alguns dias. A ocorrência foi registrada como morte suspeita no Plantão Policial. A Polícia Civil seguirá investigando o que ocorreu.