Às 15h deste sábado, dia 13 de julho, o escritor Sebastião Pereira da Costa, conhecido como SPC, lançará seu novo livro “O Mistério do Anjo”.

SPC é um renomado jornalista e escritor itarareense, mas que criou raízes em Itapeva há muitos anos, cidade em que reside atualmente.

SPC, nascido em 24 de outubro de 1932, acumula uma rica trajetória de 65 anos dedicada à comunicação e à literatura. Sua paixão pelas letras se traduz em seis livros publicados, cada um explorando diferentes temas com maestria e sensibilidade.

Em “O Mistério do Anjo”, SPC nos convida a desvendar uma história envolvente e intrigante, que promete prender a atenção do leitor do início ao fim. Mais do que um simples entretenimento, a obra nos convida a refletir sobre a natureza humana, a fé e os mistérios da vida.

O lançamento oficial acontece no dia 13 de julho, às 15h, no aconchegante Teatro de Bolso – Auditório Professora Terezinha da Silva, localizado no Calçadão de Itapeva-SP. Uma tarde memorável para celebrar a cultura brasileira, prestigiar o talento de um grande escritor e contribuir para uma causa nobre: a Comunidade Mãe da Vida.

Não perca a oportunidade de adquirir o livro “O Mistério do Anjo”, autografado pelo autor, e contribuir para uma importante ação social.