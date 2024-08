O Grupo Boipeva agitou o Pilão D’Água no último sábado (10) com a atividade especial para o Dia dos Pais, na qual reuniu toda a família escoteira para uma tarde divertida. O encontro também teve muitas surpresas com a entrega da Insígnia de Madeira ao Chefe Elicezar por sua conclusão de nível avançado de curso; a entrega de certificado de conclusão de curso do nível intermediário ao Chefe Cristian; a realização das promessas das Chefes Alhandra, Elaine Camargo e Natália; integração do Chefe Osvaldo; elogios aos escoteiros Isadora e Luan e a entrega de uma homenagem especial à Isabel Reis – representante do IHGGI: Instituto Histórico, Genográfico e Genealógico de Itapeva, que recebeu do Chefe Washington uma ilustração feito pelo mesmo em 2020 durante o Abraço Solidário, evento de mobilização para preservação do prédio histórico promovido pela nossa Dama da Cultura Itapevense. O grupo também recebeu a visita do Secretário de Cultura Carlos Alberto Ferrrari, do Diretor Regional de Turismo Orailson Pereira, Léa Moura e Mariinha Falcin, presidente e secretária do IHGGI respectivamente e do escoteiro Lourenço do G.E. Cidade Feitiço de Catanduva.

Fotos: Chefe Washington e Chefe Juliane.