Uma equipe de Rádio Patrulha da GCM de Itapeva realizava policiamento preventivo na Vila Dom Bosco, na madrugada de sábado (10), e ao adentrarem na Vila Mariana ouviram pessoas gritando para alertar outras pessoas sobre a presença policial.

De acordo com a GCM, algumas pessoas saíram correndo e deixaram para trás uma sacola contendo diversos entorpecentes, sendo: 54 porções de maconha, 14 porções de cocaína e 26 porções de crack.

Os entorpecentes foram recolhidos pelos policiais da GCM e apresentados no Plantão Policial, sendo apreendidos por ordem do Delegado.