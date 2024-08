Prepare-se para uma viagem no tempo com muita gargalhada! O espetáculo de circo-teatro “A Herança do Tio Padre”, uma comédia dos anos 70, será apresentado em Itapeva no dia 17 de agosto, sábado, às 19h, no palco do Teatro de Bolso pelo grupo Barracão da Vó. A peça termina sua temporada em Itapeva após percorrer cinco municípios do interior de SP.

O projeto, que iniciou em maio na cidade de Votorantim, recebeu o apoio do PROAC – Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo (2023) e promete divertir o público com suas personagens excêntricas, situações inusitadas e uma estética marcante da época.

A história gira em torno de Eugênio, que recebe a notícia de que poderá herdar uma grande fortuna de seu tio, o Padre João. Mas há um problema: para receber a herança, Eugênio precisa estar casado com sua ex-noiva, Luiza, que agora é a esposa de seu melhor amigo, André. A partir daí, uma série de confusões e intrigas se desenrolam, levando o público a gargalhadas.

O espetáculo “A Herança do Tio Padre” é um tributo ao circo-teatro de Sorocaba e região, que teve grande destaque durante os anos 70 a 90 e conta com a participação especial de Iracema Cavalcante, esposa do autor Vioblaque Cavalcante e atriz experiente no circo-teatro, interpretando o Tio Padre João.

Para o diretor do grupo, Rodrigo Cintra é uma expectativa grande apresentar esse espetáculo na cidade. “Esperamos divertir o público presente e mostrar um pouco do circo-teatro. A peça tem cenários, figurinos e maquiagens que remetem os tempos da brilhantina; é um espetáculo leve e divertido que vai agradar a toda a família”, finaliza.

A entrada é gratuita e os ingressos poderão ser retirados a partir de quarta-feira (14) na Casa da Cultura, das 10h às 20h, na rua Martinho Carneiro, 177 (quarta a sexta-feira) ou no próprio Teatro uma hora antes da apresentação.

Serviço:

O quê: Espetáculo de circo-teatro “A Herança do Tio Padre”

Quando: Sábado, 17 de agosto de 2024, às 19h

Onde: Teatro de Bolso – Professora Terezinha Silva – Calçadão Dr. Pinheiro.

Entrada: Retirar ingressos na Casa da Cultura, Martinho Carneiro, 177, das 10h às 20h (quarta a sexta) ou no próprio Teatro, uma hora antes da apresentação.

Classificação: 12 anos

.

(Foto: Fernando Rezende)